Литва просит ЕК помочь вернуть свои фуры из Белоруссии

Литовские власти также призвали остановить воздушную контрабанду

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 30 ноября. /ТАСС/. МИД и Минтранс Литвы обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой помочь вернуть из Белоруссии застрявшие у границы фуры и остановить полеты запускаемых с территории соседней страны метеорологических зондов с грузом контрабандных сигарет.

"Просим ЕС разработать план действий в помощь находящимся в Белоруссии водителям из европейских стран, а также по проблеме безопасности, которую создают непилотируемые воздушные объекты, в том числе воздушные шары контрабандистов", - говорится в сообщении ведомств балтийской республики.

Вильнюс, в свою очередь, разрабатывает пакет национальных санкций против Белоруссии, к которым просит присоединиться ЕС. "Просим помочь ввести новые санкции, в том числе в отношении лиц, ответственных за незаконные полеты воздушных шаров", - указывается в послании.

Литовско-белорусские пограничные проблемы связаны с регулярным запуском контрабандистами с территории Белоруссии в Литву угрожающих полетам гражданской авиации воздушных шаров с грузом сигарет, из-за чего приходится закрывать аэропорты, а также с простаивающими у границы соседней страны сотнями литовских фур, которым Минск якобы не разрешает вернуться домой.