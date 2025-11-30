МО Белоруссии: Минская конференция позволяет довести позицию страны до Запада
МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Минская международная конференция по евразийской безопасности дает большую возможность Белоруссии довести свою позицию до Запада. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Именно эта [Минская] конференция [по безопасности] показывает, что на Западе есть различные мнения. Есть мнения, разделяющие позицию Республики Беларусь, мнения, которые подтверждают, что наше государство настроено на конструктивное взаимодействие, на мирные инициативы", - сказал он в интервью телекомпании "ВоенТВ".
Ревенко назвал конференцию очень хорошей диалоговой площадкой. По его словам, это не только выступления, но и кулуарные беседы, обсуждение в определенных кругах политических ситуаций в различных регионах мира. "То есть это дает нам большую возможность для продвижения инициатив Республики Беларусь, наших нарративов, это дает возможность доводить нашу позицию до Запада. А ведь приезжают действительно довольно продвинутые эксперты", - добавил помощник министра обороны.
Третья Минская международная конференция по евразийской безопасности прошла в октябре.