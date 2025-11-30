МО Белоруссии: Минская конференция позволяет довести позицию страны до Запада

Помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко назвал конференцию по евразийской безопасности очень хорошей диалоговой площадкой

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Минская международная конференция по евразийской безопасности дает большую возможность Белоруссии довести свою позицию до Запада. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Именно эта [Минская] конференция [по безопасности] показывает, что на Западе есть различные мнения. Есть мнения, разделяющие позицию Республики Беларусь, мнения, которые подтверждают, что наше государство настроено на конструктивное взаимодействие, на мирные инициативы", - сказал он в интервью телекомпании "ВоенТВ".

Ревенко назвал конференцию очень хорошей диалоговой площадкой. По его словам, это не только выступления, но и кулуарные беседы, обсуждение в определенных кругах политических ситуаций в различных регионах мира. "То есть это дает нам большую возможность для продвижения инициатив Республики Беларусь, наших нарративов, это дает возможность доводить нашу позицию до Запада. А ведь приезжают действительно довольно продвинутые эксперты", - добавил помощник министра обороны.

Третья Минская международная конференция по евразийской безопасности прошла в октябре.