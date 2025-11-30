El País: Европа теряет геополитический вес из-за страха перед Трампом

Мирные переговоры по Украине показали слабость ЕС, считает издание

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Европа не в состоянии возразить президенту США Дональду Трампу из-за страха перед его реакцией и рискует окончательно потерять роль глобального геополитического игрока. Такое мнение выразила в своей статье испанская газета El País.

По ее версии, ЕС, "слишком озабоченный собственной безопасностью, стабильностью и репрессиями американского лидера", оказывается неспособным дать отпор Трампу. "Страх его реакции слишком велик", - признал источник газеты в ЕС. Европе не удается "стряхнуть вассальную униформу", считает издание.

По его мнению, Вашингтон шантажирует Брюссель, чтобы он ослабил цифровые правила в обмен на переговоры по пошлинам, а Еврокомиссия, похоже, оказалась в ситуации паралича. "Если она не будет действовать решительно и быстро, Европа рискует окончательно утратить свою роль глобального геополитического игрока", - отмечает газета. Она также считает, что мирные переговоры по Украине показали слабость ЕС.