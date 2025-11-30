Yle: Финляндия и Великобритания проводят учения у границы с Россией
08:38
СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Военные Великобритании и Финляндии начинают проведение военных учений Northern Axe 25 ("Северный топор 25") на полигоне Вуосанга в районе города Кухмо у границы с Россией. Об этом в пятницу сообщила телерадиокомпания Yle.
По ее данным, в них принимают участие около 3 тыс. военных, включая 600 резервистов финской армии. Также в учениях задействованы порядка 600 единиц техники, в том числе 2 транспортных вертолета NH90 и неназванное количество БПЛА.
Целью мероприятий называется отработка навыков ведения различных типов боевых действий в условиях северных регионов Финляндии, уточняет Yle.