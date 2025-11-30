Главный аэропорт Польши приостановит работу в ночь на 5 декабря

В диспетчерской службе аэропорта не уточнили причину закрытия

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Варшавы имени Шопена прекратит работу на два с половиной часа в ночь на пятницу 5 декабря. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта.

"Аэропорт будет закрыт для взлета и посадки всех типов самолетов с 00:30 до 03:00 по местному времени (с 02:30 до 05:00 мск) в пятницу, всем авиаперевозчикам данная информация была доведена заранее для корректировки графика полетов", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил причину закрытия главного аэропорта страны, однако напомнил, что в 2025 году его уже закрывали аналогичным образом в ночь с 27 на 28 сентября.

В диспетчерской службе также проинформировали, что два других аэропорта Варшавы не объявляли о каких-либо изменениях в расписании на следующей неделе. "Практика показывает, что при закрытии аэропорта имени Шопена именно они принимают к себе прибывающие в польскую столицу рейсы", - заметил собеседник агентства.