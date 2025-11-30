"ВоенТВ": в Белоруссии очередные батареи ЗРК "Тор-М2" заступят на дежурство

Они поступили из России, сообщили в Минобороны республики

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", поступившие из России на вооружение белорусской армии, скоро заступят на боевое дежурство. Об этом сообщила телекомпания "ВоенТВ".

"В ближайшее время ЗРК ["Тор-М2"] заступят на боевое дежурство по охране границ в воздушном пространстве", - говорится в сюжете.

25 ноября министерство обороны республики сообщило, что очередные батареи ЗРК "Тор-М2" поступили из РФ на вооружение белорусской армии.