"ВоенТВ": в Белоруссии очередные батареи ЗРК "Тор-М2" заступят на дежурство
08:44
МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", поступившие из России на вооружение белорусской армии, скоро заступят на боевое дежурство. Об этом сообщила телекомпания "ВоенТВ".
"В ближайшее время ЗРК ["Тор-М2"] заступят на боевое дежурство по охране границ в воздушном пространстве", - говорится в сюжете.
25 ноября министерство обороны республики сообщило, что очередные батареи ЗРК "Тор-М2" поступили из РФ на вооружение белорусской армии.