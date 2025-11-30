Навроцкий отменил встречу с Орбаном из-за его поездки в Москву

Изначально после саммита Вышеградской группы 3 декабря на следующий день должен был состояться официальный визит президента Польши в Будапешт

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном перед саммитом Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) в Эстергоме (Венгрия). Об этом сообщил глава Бюро по международной политике при канцелярии главы польского государства Марчин Пшидач.

"В связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом президент [Польши] Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", - написал Пшидач в X.

Изначально, как указано на сайте канцелярии польского президента, после саммита Вышеградской группы 3 декабря на следующий день должен был состояться официальный визит Навроцкого в Будапешт.

В польских СМИ отмечается, что Орбан связывал с Навроцким надежду на восстановление добрососедских отношений между Будапештом и Варшавой, поскольку польский лидер представляет консервативные силы.

Орбан прибыл в Москву утром 28 ноября, его переговоры в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным продолжались около четырех часов.