Bild: четыре российских истребителя МиГ-31 у границы "вызвали тревогу в Польше"

Страна привела в боеготовность силы ПВО, в том числе две системы Patriot, пишет газета

МиГ-31 © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Польша привела в состояние повышенной готовности свои системы ПВО из-за российских истребителей МиГ-31, которые совершали плановый полет в воздушном пространстве России, в районе западной границы. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, 28 ноября четыре российских истребителя МиГ-31 вылетели в западном направлении. Самолеты не покидали воздушное пространство РФ, однако это, как отмечает Bild, "вызвало тревогу в Польше". Страна привела в боеготовность свои силы ПВО, в том числе две системы Patriot, размещение которых власти ФРГ решили продлить в аэропорту польского Жешува недалеко от границы с Украиной до конца года.

"В пятницу в воздушном пространстве России наблюдалась активность, и силы ПВО, дислоцированные в Польше, отреагировали. В их числе были две системы Patriot ВВС ФРГ", - заявил Bild представитель ВВС. Как сообщил газете источник в НАТО, российские истребители в конечном итоге развернулись.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.