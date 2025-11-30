В Грузии назвали ложным утверждение ГУР о терминалах связи ВС РФ в стране

Главное управление разведки МО Украины утверждало, что разоблачило сети терминалов специальной защищенной связи Вооруженных сил России вдоль линии фронта

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии изучает, для чего Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины отметило Грузию среди мест, где якобы находятся терминалы связи Вооруженных сил России. Об этом говорится в заявлении СГБ, которая считает ложной информацию украинской разведки.

ГУР Украины 29 ноября сделало заявление, в котором утверждало, что разоблачило сети терминалов специальной защищенной связи ВС РФ вдоль линии фронта с Украиной. ГУР опубликовало фотографии карт с обозначением мест, где, по его утверждению, расположены терминалы. Несмотря на то что в заявлении украинской разведслужбы не указывается Грузия, на фотографии обозначено место на ее территории.

"Мы активно пытаемся выяснить, с чем связано распространение с их стороны (ГУР - прим. ТАСС) материала, отличающегося от их же заявления, которое дало возможность конкретным группам в Грузии вести ложную и антигосударственную кампанию", - говорится в заявлении СГБ.

Как отмечает СГБ, начиная с субботы различные СМИ, а также активисты публикуют ложную информацию украинской разведки о существовании в Грузии терминалов связи ВС РФ.