В Польше продлили режим террористической и кибернетической угроз

Польские власти ввели уровень угрозы Bravo с 16 апреля 2022 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск продлил срок действия в республике второго уровня террористической и кибернетической угроз до конца февраля 2026 года.

"Премьер-министр [Польши] Дональд Туск подписал указы, продлевающие действующие уровни режимов повышенной угрозы до 28 февраля 2026 года", - говорится в заявлении польского Правительственного центра безопасности в X. Уточняется, что премьер продлил действие второго уровня угрозы на объектах инфраструктуры и в киберпространстве - Bravo и Bravo-CRP.

Власти Польши ввели уровень угрозы Bravo с 16 апреля 2022 года. В связи с подрывом железнодорожных путей на востоке страны в ноябре 2025 года Туск повысил уровень террористической угрозы до третьего (Charlie) на ряде объектов железнодорожной инфраструктуры.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Самый высокий уровень Delta может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.

Аналогичные уровни с пометкой CRP касаются угроз в киберпространстве. Они вводятся для усиления контроля уровня безопасности информационных систем, чтобы отслеживать возможное появление нарушений в их работе.