КНР предупредила о падении обломков ракеты в Южно-Китайском море

Это случится вечером 30 ноября

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Не сгоревшие в атмосфере обломки ракеты-носителя, выполнившей свою миссию, упадут в Южно-Китайском море (ЮКМ) вечером 30 ноября. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление морской безопасности КНР.

"С 20:10 по 21:30 по местному времени (30 ноября с 15:10 по 16:30 по Мск) обломки ракеты-носителя упадут в ряде районов ЮКМ", - говорится в сообщении. Название ракеты не уточняется.