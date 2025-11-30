Пожар на атакованном у берегов Турции танкере Kairos полностью потушили

Турецкий Минтранс также сообщил о продолжении буксировки в порт Синоп танкера Virat, который был атакован дронами в Черном море

СТАМБУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Пожар на атакованном 28 ноября вечером вблизи берегов Турции танкере Kairos под флагом Гамбии потушен. Проводятся переговоры о его буксировке в турецкий порт, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

"Пожар на судне Kairos полностью потушен. Продолжаются переговоры с судоходной компанией о его буксировке в порт", - говорится в сообщении.

Турецкий Минтранс сообщил о продолжении буксировки в порт Синоп танкера Virat, который также был атакован дронами в Черном море. "Операция по буксировке судна Virat продолжается, завтра в полдень судно планируется пришвартовать в порту Тюркели (в провинции Синоп)", - отмечается в тексте.

Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся порожними в Россию, 28 ноября подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. Еще одна атака дронов была совершена на Virat 29 ноября утром.

МИД Турции ранее сообщал, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение украинского конфликта на бассейн Черного моря и избежать негативного воздействия на ее экономические интересы в регионе.