Турецкий БПЛА Kızılelma первым в мире поразил цель за пределами прямой видимости

Испытание прошло над полигоном в районе города Синоп, сообщила компания Baykar

АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Турецкий сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kızılelma ("Байрактар Кызылельма") стал первым в мире ударным БПЛА, который за пределами прямой видимости поразил реактивную мишень. Об этом сообщила компания - производитель беспилотника Baykar.

"Турецкий Bayraktar Kızılelma вошел в историю мировой авиации как первый беспилотный боевой самолет, который с помощью ракеты класса воздух - воздух за пределами прямой видимости уничтожил сверхзвуковую реактивную мишень. Испытание прошло над полигоном в районе города Синоп", - говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что БПЛА, совершая полет в составе группы из пяти истребителей F-16, вылетевших с 5-й авиабазы турецких ВВС в Мерзифоне, обнаружил цель с помощью бортового радара с активной фазированной решеткой Murad, захватил ее и выпустил по ней ракету Gökdoğan. "Мишень была поражена прямым попаданием", - сообщила Baykar.

БПЛА Bayraktar Kızılelma впервые был представлен в августе 2022 года на авиационно-космическом салоне "Текнофест" в черноморском городе Самсун. Он разработан в рамках проекта боевого беспилотного авиационного комплекса MIUS. Взлетная масса Kizilelma составляет порядка 6 тонн, из которых почти 2 тонны - полезная нагрузка. Этот беспилотник может перемещаться в течение пяти-шести часов на высоте 12 км.