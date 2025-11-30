Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с РФ и Белоруссией еще на неделю

Аналогичный запрет латвийские власти продлили на неделю и в отношении полетов вдоль границ с Эстонией и Литвой

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии вновь продлили на неделю режим запрета полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе балтийской республики.

До продления запрет действовал до конца дня 30 ноября. "Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлен до воскресенья, 7 декабря, то есть еще на неделю", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально подобные ограничения латвийские власти ввели еще в сентябре и теперь они постоянно продлеваются.

Как ожидается, запрет будет действовать, как и на этой неделе, с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск). "Информация об ограничениях и их пролонгации доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны", - заметил собеседник агентства. Аналогичный запрет власти Латвии продлили на неделю и в отношении полетов вдоль границ с Эстонией и Литвой.

Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.