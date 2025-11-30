Эксперт Гюрдениз призвал созвать заседание СБ ООН для расследования атак на танкеры

Два нападения на танкеры в ИЭЗ Турции в Черном море, указывающие на причастность к ним Украины, противоречат неприкосновенности коммерческого морского судоходства, подчеркнул контр-адмирал ВМС в отставке

СТАМБУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Турция должна потребовать созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН для проведения международного расследования инцидентов с атаками на танкеры в ее исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Черном море. Такое мнение высказал контр-адмирал ВМС в отставке, основатель турецкой морской доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз.

"Два нападения на танкеры в ИЭЗ Турции в Черном море, указывающие на причастность к ним Украины, противоречат неприкосновенности коммерческого морского судоходства, принципу свободы морей и международному гуманитарному праву. Поскольку данный регион не объявлен зоной военных действий, не имеет статуса запретной зоны для каких-либо воюющих государств, а нападения на торговые суда в международных водах категорически запрещены, данное событие является противоправным. Турция должна созвать экстренное заседание СБ ООН с целью расследования инцидентов, установления виновных, а также потребовать проведения международного расследования", - написал эксперт в X.

Танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся порожними в Россию, 28 ноября подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. Еще одна атака дронов была совершена на Virat утром 29 ноября.

МИД Турции ранее сообщал, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение украинского конфликта на бассейн Черного моря и избежать негативного воздействия на ее экономические интересы в регионе.