Фидан: Турция рассчитывает на скорое достижение договоренностей по миру на Украине

Страна изначально прилагает активные усилия для урегулирования конфликта, подчеркнул турецкий министр иностранных дел

СТАМБУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорейшее достижение договоренностей между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта. Он сделал соответствующее заявление в Тегеране по итогам переговоров с руководством Ирана. Трансляцию вел МИД республики в X.

"Турция изначально прилагает активные усилия для урегулирования [на Украине]. Мы поддерживаем все шаги и усилия европейцев, Украины, России и США в этом направлении и участвуем в них. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим, как Россия и Украина придут к соглашению", - отметил Фидан.