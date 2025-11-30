WSJ: ВС РФ нарастили мощь ударов беспилотниками по линиям снабжения ВСУ

Как пишет газета, Россия имеет над Украиной превосходство по количеству дронов на ключевых участках фронта, при этом российские войска применяют усовершенствованную тактику

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Российские войска усилили удары по линиям снабжения ВСУ с помощью беспилотников. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, увеличившаяся мощь ВС РФ в нанесении ударов с использованием БПЛА стала самым важным изменением в ходе СВО в 2025 году.

Как пишет WSJ, Россия имеет над Украиной превосходство по количеству дронов на ключевых участках фронта, при этом российские войска применяют усовершенствованную тактику.

Как сообщил 12 ноября замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, в Вооруженных силах РФ созданы войска беспилотных систем. Также определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск.

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что завершить создание войск беспилотных систем можно уже в третьем квартале 2025 года. Новый род войск формируется в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.