Зеленский назначил экс-посла Украины в США своим советником

Оксана Маркарова займется вопросами восстановления страны и инвестиций, сообщил Владимир Зеленский

Cоветник по вопросам восстановления и инвестиций Оксана Маркарова © Ukrainian Presidency Press Service/ Anadolu via Reuters Connect

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления и инвестиций. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству в качестве моего советника по вопросам восстановления Украины и инвестиций. <...> В ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину, а именно - лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами", - написал он.

Издание "Страна" отмечает, что Маркарова рассматривалась как один из вероятных кандидатов на пост главы офиса Зеленского после отставки Андрея Ермака с этой должности. Она была послом Украины в США с 25 февраля 2021 года по 27 августа 2025 года. До этого, с 22 ноября 2018 по 4 марта 2020 года, была министром финансов Украины.