Иран планирует в ближайшее время открыть генконсульство в Ване

Как отметил глава иранского МИД Аббас Арагчи, представительство сыграет также важную роль в развитии сотрудничества приграничных провинций двух стран

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Иран и Турция договорились об открытии генерального консульства исламской республики в городе Ван, расположенном на востоке Турции. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Открытие генерального консульства Исламской Республики Иран в городе Ван - это событие, которое состоится в ближайшее время и добавит еще представительство к нашим дипмиссиям в Турции", - рассказал он во время совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как отметил Арагчи, данное иранское представительство, помимо выполнения консульских функций, сыграет также важную роль в развитии сотрудничества приграничных провинций двух стран.