В Мадриде тысячи людей вышли на протест против правительства Испании

Организатором демонстрации стала оппозиционная Народная партия

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Тысячи людей присоединились в Мадриде к акции протеста против правительства Испании. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Власти оценили число участников в 40 тыс. Манифестация началась в 12:00 по местному времени (14:00 мск) в районе храма Дебод. Собравшиеся также выступили за проведение досрочных всеобщих выборов. Многие принесли с собой испанские флаги. Организатором демонстрации стала оппозиционная Народная партия (НП).

Это уже седьмая антиправительственная акция, которую созвал лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо с тех пор, как он стал председателем политической силы в 2022 году. На этот раз поводом для проведения манифестации стало решение Верховного суда по делу, по которому проходит экс-министр транспорта (2020-2021) королевства Хосе Луис Абалос. ВС постановил заключить его под стражу на время разбирательств, связанных с возможной коррупционной схемой при закупке медицинских масок во время пандемии. Прокуратура уже запросила для бывшего главы ведомства более 20 лет лишения свободы.

После решения Верховного суда Фейхоо призвал "всех граждан, которые хотят высказаться и которым [премьер-министр Испании Педро] Санчес не дает голоса", присоединиться манифестации "в защиту Испании". "Я призываю вас протестовать против коррупционеров и всех тех, кто их поддерживает", - сказал лидер оппозиции. "Когда все те, кто его [премьера] превознес, оказываются в одном месте, в тюрьме, Санчес должен уйти из другого - из дворца Монклоа (резиденция премьера - прим. ТАСС)", - считает глава НП.

Фейхоо также говорил, что был бы готов поставить в парламенте вопрос о доверии правительству, однако для вынесения вотума недоверия НП не хватает голосов депутатов. Он заверял, что его целью стал бы созыв досрочных всеобщих выборов, чтобы "все подданные могли решить на избирательных участках", какое правительство они хотят.