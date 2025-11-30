Reuters: Венесуэла подготовила варианты ответа на возможное нападение США

Стратегии предполагают организацию партизанского сопротивления по всей стране или намеренное провоцирование беспорядков в Каракасе

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Ariana Cubillos

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Венесуэла подготовила два варианта ответных действий на случай атаки США: организация партизанского сопротивления по всей стране или намеренное провоцирование беспорядков в Каракасе. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, первая стратегия предполагает задействование небольших воинских подразделений более чем в 280 точках для осуществления актов саботажа и других методов партизанской борьбы.

Другой возможный сценарий получил название "анархизация". Речь идет об использовании спецслужб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в столице и превращения Венесуэлы в "неуправляемую страну".

Ранее Трамп сообщил в Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. По его словам, все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над [Венесуэлой] и вокруг Венесуэлы полностью закрытым".

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях.