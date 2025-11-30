Нетаньяху объяснил прошение о помиловании защитой национальных интересов Израиля

Премьер-министр еврейского государства в специальном видеообращении к нации вновь отверг свою вину

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Menahem Kahana/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ранее в воскресенье подал президенту страны Ицхаку Герцогу прошение о помиловании по делам о коррупции, стремясь укрепить национальное единство и защитить интересы государства. Он также отметил, что считает недавнее требование суда трижды в неделю являться на слушания для дачи показаний невыполнимым.

В специальном видеообращении к нации премьер вновь отверг свою вину. По его версии, выявленные в ходе длящегося почти шесть лет судебного процесса показания и доказательства оправдывают его и разрушают аргументы обвинения. "В моих личных интересах было и остается доведение процесса до конца, до полного оправдания по всем обвинениям. Но реальность в сфере безопасности и внешней политики, национальный интерес требуют иного. Государство Израиль стоит перед огромными вызовами, а вместе с ними перед колоссальными возможностями. Чтобы отразить угрозы и реализовать эти возможности, требуется национальное единство. Продолжение судебного процесса разрывает нас изнутри, вызывает раскол, усиливает разобщенность. Я уверен, как и многие в народе, что немедленное завершение процесса существенно поможет снизить напряжение и продвинуть широкое примирение, в котором наша страна так нуждается", - полагает Нетаньяху.

По его словам, он давно размышлял о том, чтобы подать прошение о помиловании, и чашу весов в пользу этого решения склонило требование судей трижды в неделю являться для дачи показаний в суд. "Это невыполнимое требование, которое не предъявляется ни к одному другому гражданину Израиля", - уверен премьер.

Он также напомнил о заявлениях президента США Дональда Трампа, неоднократно выступавшего за помилование Нетаньяху. "Президент Трамп призвал к немедленному завершению процесса, чтобы он и я могли вместе в значительно большей степени продвигать жизненно важные интересы, которые объединяют Израиль и США, используя окно возможностей, которое, возможно, больше не повторится", - отметил глава правительства.

Суд над премьер-министром

Нетаньяху обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение и во взяточничестве за продвижение проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину.

Показания в суде премьер начал давать в декабре 2024 года, но с тех пор слушания неоднократно прерывались, отменялись или переносились по различным причинам. В частности, в середине июля премьер досрочно прервал дачу показаний, сославшись на неотложные дела в сфере безопасности из-за эскалации обстановки в Сирии. Слушания должны были возобновиться через неделю, но и тогда Нетаньяху не явился, сообщив о недомогании из-за пищевого отравления, после чего суд ушел на летние каникулы, а продолжение дачи показаний было перенесено на сентябрь.

В сентябре он вновь попросил отложить регулярные слушания с его участием, прямо из здания суда объявив о начале нового масштабного наступления израильской армии в секторе Газа, а в октябре он попросил сократить время слушаний, вновь сославшись на плохое самочувствие - бронхит.

Прошение о помиловании

Утром 30 ноября канцелярия израильского президента Ицхака Герцога сообщила, что Нетаньяху подал через своего адвоката Амита Хадада официальное письмо с прошением о помиловании. Это обращение теперь будет передано на рассмотрение в Министерство юстиции Израиля, после чего будет возвращено в канцелярию Герцога, который будет принимать окончательное решение с учетом мнений уполномоченных сотрудников Минюста.

В июне 2025 года президент США Дональд Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его "пародией на правосудие". 13 октября во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) Трамп, обращаясь к президенту Израиля, выдвинул предложение помиловать премьера Израиля.

12 ноября гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании Нетаньяху. По информации Kan, израильский президент заявил в ответном комментарии, что "любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами".