Папа Лев XIV прибыл в Ливан с трехдневным апостольским визитом

В честь прибытия Льва XIV в Бейруте и других городах Ливана раздался колокольный звон, а стоящие в морских портах суда дали протяжные гудки

БЕЙРУТ, 30 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV прибыл с апостольским визитом в Ливан, где его встретили оружейным салютом. Как передает корреспондент ТАСС, в международном аэропорту Бейрута понтифика приветствовали президент республики Джозеф Аун, спикер парламента Набих Берри и премьер-министр Наваф Салам, а также представители христианского и мусульманского духовенства.

В честь прибытия Льва XIV в Бейруте и других городах Ливана раздался колокольный звон, а стоящие в морских портах суда дали протяжные гудки.

Апостольский визит Льва XIV продлится три дня, он пройдет под девизом "Блаженны миротворцы". 30 ноября после торжественной церемонии в аэропорту понтифик направится во дворец Баабда, где состоятся беседы с руководителями государства и будет проведен официальный прием в его честь.

Второй день визита, 1 декабря, начнется с посещения Львом XIV часовни в городе Анайя, где хранятся мощи почитаемого в Ливане и во всем христианском мире святого Шарбеля, монаха-отшельника, жившего в XIX веке. Он был причислен к лику святых католической церкви в 1977 году за чудесные исцеления обращавшихся к нему с молитвами о помощи людей.

Вечером 1 декабря в центре Бейрута у мечети Мухаммеда аль-Амина в специально построенной стеклянной палатке состоится экуменическая встреча понтифика с лидерами мусульманских общин Ливана. Папа Римский, как ожидается, выступит на ней с призывом к межрелигиозному диалогу, толерантности и отказу от насилия.

2 декабря ключевым событием станет месса под открытым небом на набережной ливанской столицы, в ходе которой Лев XIV будет молиться о погибших во время взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года.

Власти Ливана объявили в стране трехдневные выходные в связи с прибытием понтифика, введены ограничения на передвижение транспорта в Бейруте и его окрестностях. Площади и улицы города поблизости от отеля "Финиция", где разместится глава католической церкви и сопровождающая его свита, патрулируют военнослужащие и жандармы.

Председатель синдиката владельцев гостиниц Пьер Ашкар сообщил на пресс-конференции о значительном притоке иностранных туристов в страну, совпавшем с визитом Папы Льва XIV в Ливан. По его сведениям, прибыли также группы паломников из Египта, Иордании и Ирака специально для участия в торжественном богослужении, которое состоится 2 декабря.

Христиане Востока

Папа Лев XIV в рамках своей первой зарубежной поездки ранее посетил Турцию, где встречался с президентом Тайипом Эрдоганом и Патриархом Константинопольским Варфоломеем, он также совершил паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора. Последним главой католической церкви, побывавшем в Ливане, был Папа Бенедикт XVI, его визит состоялся в сентябре 2012 года.

Христиане составляют примерно треть 6-миллионного населения Ливана, большинство из них принадлежат к маронитской церкви, которую возглавляет Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос ар-Раи, он носит также титул католического кардинала.