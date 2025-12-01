Корреспондент ТАСС побывал на предвыборном митинге в ЦАР

Его посетили порядка 5 тыс. человек из 469 организаций

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

БАНГИ, 1 декабря. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС побывал на предвыборном митинге в поддержку действующего президента Фостена-Арканжа Туадеры в столице Центрально-Африканской Республики Банги в преддверии президентских выборов. Митинг посетили порядка 5 тыс. человек из 469 организаций.

"Мы приехали, чтобы подтвердить все те заявления, которые мы выдвигали в поддержку политики президента республики, профессора Фостена-Арканжа Туадеры. Вчера мы были в Бриа, а после Бриа - в Бамбари и сегодня очередь седьмого и девятого округа. Мы все приехали, чтобы их подтвердить перед выборами 28 декабря 2025 года. Я думаю, что у нас уже сейчас около 5 000 человек, и это число еще вырастет, потому что до сих пор есть группы, которые задержались в пути и скоро прибудут, чтобы пополнить наши ряды", - сообщил ТАСС один из организаторов митинга и координатор коалиции "Туадера - 2025".

Министр спорта и молодежной политики ЦАР Эритье Доненг, выступая перед президентом и собравшимися, отметил, что на площади присутствуют активисты всех 469 общественных движений, выступающих за Туадеру.

На митинге присутствовала в основном молодежь. Координатор коалиции "Туадера - 2025" объяснил это тем, что действующий президент, помимо прочего, старается решить проблему безработицы среди молодежи, и принял большое количество молодых людей на государственную службу, в армию, и полицию.

"Вся молодежь поддерживает политику и партнерство между Россией и ЦАР, потому что Россия - надежный партнер. Именно благодаря России в ЦАР наступил мир. Францию они не хотят. Наоборот, наши французские друзья нас только обманывали. Им нужна только война в Африке. А сегодня, благодаря России и партнерству с ней в стране наступил мир и развитие", - заключил собеседник агентства.

Президентские выборы пройдут в ЦАР 28 декабря. Они проходят в два тура, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Срок президентского мандата - семь лет. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканжа Туадера уже побеждал на президентских выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок. Одновременно с президентскими выборами в ЦАР будут проходить выборы в парламент и местные органы власти.

Ранее сообщалось, что за безопасность выборов будут отвечать российские специалисты.