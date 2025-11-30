Глава ЦИК Киргизии рассказал, сколько жалоб поступило на парламентских выборах

В Центризбирком поступило 67 жалоб о возможных нарушениях

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. 67 жалоб поступило в ЦИК Киргизии во время проведения в республике 30 ноября досрочных парламентских выборов. Об заявил в Бишкеке глава ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.

"30 ноября 2025 года в Центризбирком поступило 67 жалоб о возможных нарушениях", - сказал он.

По его словам, 28 жалоб касалось случаев нарушения условий агитации, 18 - возможного подкупа избирателей, 4 - технических неполадок на участках.

"Ни одно обращение не осталось без рассмотрения, все факты рассмотрены, и по ним приняты соответствующие решения", - отметил Шайназаров.-