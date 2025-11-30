ЦИК Киргизии: сопредседатель группы дружбы с РФ проходит в состав парламента

Гуля Кожокулова набирает 2,93%

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель киргизско-российской межпарламентской комиссии в уходящем составе парламента Киргизии Гуля Кожокулова, по предварительным данным ЦИК Киргизии, проходит в новый состав парламента по своему многомандатному округу. Первые сведения обработки данных электронных урн для голосования публикуются на сайте Центризбиркома и продолжают обновляться.

По данным ЦИК, Кожокулова набирает 2,93%. Ее конкуренты-женщины по округу набрали меньшее число голосов.

Также в новый состав парламента, по предварительным данным, проходит экс-спикер предыдущего состава Нурланбек уулу Тургунбек. Он набирает 28,29% и лидирует по своему округу.

Избирательные участки на территории Киргизии закрылись в 20:00 по местному времени (17:00 мск). По данным ЦИК, за час до окончания голосования явка составила 34,31% (1 473 264 человека).

Сразу после закрытия участков на центральный сервер ЦИК начали поступать предварительные данные об итогах голосования. Но официальные результаты будут подведены после ручного подсчета протоколов, а окончательные итоги должны быть объявлены до 15 декабря.

Особенностью этих выборов стало то, что они проходят по новым правилам - теперь парламент формируется по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по 3 депутата. Всего на 90 мест в парламенте претендуют 460 кандидатов. В основном это самовыдвиженцы. Партии также могли заявлять о своих кандидатах, однако этим правом воспользовалась лишь социал-консервативная партия "Ынтымак" ("Сплоченность"), которая представила девять претендентов. Почти 80 из 90 депутатов предыдущего созыва парламента выдвинули свои кандидатуры на новый срок.

В этот раз выборы проводятся досрочно. По конституции очередные выборы в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) должны были состояться в ноябре следующего года, а спустя всего полтора месяца - президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске, после чего была назначена дата новых выборов.