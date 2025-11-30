В Колумбии назвали противозаконными заявления Трампа о закрытии неба над Венесуэлой

Президент страны Густаво Петро призвал провести срочную встречу Международной организации гражданской авиации

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро назвал противозаконными заявления своего американского коллеги Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и призвал провести срочную встречу Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Закрытие воздушного пространства Венесуэлы абсолютно противозаконно. ICAO должна незамедлительно провести встречу", - написал он в X.

Петро также попросил страны Евросоюза "приказать нормализовать авиасообщение с Венесуэлой или оштрафовать компании, которые этого не сделают". "Ни одна авиакомпания не должна соглашаться выполнять противозаконные приказы, касающиеся воздушного пространства другой страны", - считает лидер Колумбии. Он также допустил штрафы для колумбийских авиакомпаний, которые не будут выполнять рейсы, которые стояли у них в расписании.

"Я призываю президента Трампа уважать международный правовой порядок, который представляет собой мудрость, накопленную человеческой цивилизацией", - написал Петро.

29 ноября президент США заявил, что все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее "полностью закрытым". Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики.