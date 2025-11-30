Около трети депутатов прежнего созыва проходят в состав нового парламента Киргизии

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Около 30 депутатов прежнего созыва, по предварительным данным, войдут в состав высшего законодательного органа Киргизии нового созыва, который будет состоять из 90 человек. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте ЦИК республики предварительные итоги состоявшихся в стране 30 ноября досрочных парламентских выборов.

Согласно опубликованной Центризбиркомом информации, в новый состав депутатского корпуса войдут около 30 народных избранников предыдущего созыва, в том числе бывший спикер Нурланбек уулу Тургунбек, сопредседатель российско-киргизской межпарламентской комиссии Гуля Кожокулова, известные парламентарии Жанар Акаев, Улан Примов и Дастан Бекешев.

Как заявил глава киргизского ЦИК Тынчтык Шайназаров, это предварительные результаты состоявшегося в воскресенье голосования. Официальные итоги будут подведены и объявлены в течение двух недель на основании ручного подсчета протоколов с избирательных участков.

Избирательные участки на территории Киргизии закрылись в 20:00 по местному времени (17:00 мск). По данным ЦИК за час до окончания голосования явка составила 34,31% (1 473 264 человека), однако сведения о количестве проголосовавших продолжают поступать с зарубежных участков. Последний из них, который находится в Сан-Франциско (США), закроется 1 декабря в 10 :00 по киргизскому времени (07:00 мск).

Особенностью этих выборов стало то, что они проходят по новым правилам - теперь парламент формируется по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых будут избраны по 3 депутата. Всего на 90 мест в парламенте претендуют 460 кандидатов. В основном это самовыдвиженцы. Партии также могли заявлять о своих кандидатах, однако этим правом воспользовалась лишь социал-консервативная партия "Ынтымак" ("Сплоченность"), которая представила девять претендентов. Почти 80 из 90 депутатов предыдущего созыва парламента выдвинули свои кандидатуры на новый срок.

В этот раз выборы проводятся досрочно. По конституции очередные выборы в Жогорку кенеш (однопалатный парламент) должны были состояться в ноябре следующего года, а спустя всего полтора месяца - президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске, после чего была назначена дата новых выборов.