"Общественное. Новости": делегации США и Украины сделали перерыв

"Общественное. Новости"

Переговоры продолжатся

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Делегации Украины и США сделали перерыв после двух часов консультаций во Флориде, после этого переговоры о путях урегулирования украинского кризиса продолжатся. Об этом сообщило с места событий украинское издание "Общественное. Новости".

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план по урегулированию конфликта на Украине был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.