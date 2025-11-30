Зеленский ввел санкции против Фонда Прилепина и Центра "Рубикон"

Санкции введены сроком на 10 лет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции против российских благотворительных фондов, в том числе Благотворительного фонда Захара Прилепина, нефтяных компаний, а также граждан РФ, связанных, по утверждению украинских СМИ, с Центром перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". Об этом говорится в двух указах, опубликованных на сайте Зеленского.

Санкции введены сроком на 10 лет. В одном из украинских санкционных списков, значатся 13 организаций - благотворительные фонды, учебные заведения и исследовательские организации. В их числе, помимо Фонда Захара Прилепина, фонды "Братское сердце", "Гуманитарный фронт Крыма", "Крым - родной дом", а также организации "Конструкторское бюро "Валькирия", Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Фонд содействия безопасности и обороне имени П.А. Судоплатова.

В другом списке 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором, против которых Украина синхронизировала ограничительные меры с санкциями, введенными ранее США. Среди них - "Роснефть", "Лукойл" и их дочерние предприятия. В третьем санкционном списке Украины значатся 36 физических лиц - граждан России. По утверждению агентства УНИАН, среди них есть россияне, связанные с Центром "Рубикон".

Испытательный центр перспективных технологий "Рубикон" был сформирован по указанию министра обороны РФ Андрея Белоусова в августе прошлого года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. В сентябре в ходе заседания Коллегии Минобороны России заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко доложил о боевой работе "Рубикона" в зоне СВО. По его словам, всего за год Центром уничтожено более 5 тыс. единиц различного вооружения и военной техники противника, подавлено более 44 тыс. FPV-дронов. Криворучко отметил, что Центром совместно с народным ВПК организована разработка новых и модернизация имеющихся на вооружении изделий, проводятся их испытания, апробация в боевых условиях и внедрение в войска. Кроме того, организовано обучение формируемых подразделений беспилотных систем группировок войск.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.