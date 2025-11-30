Венесуэла будет защищать природные и энергетические ресурсы

Исполнительный вице-президент, министр углеводородов Боливарианской Республики Делси Родригес заявила, что Венесуэла не поддастся шантажу и давлению со стороны США

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 30 ноября. /ТАСС/. Венесуэла осуждает незаконные действия США и будет защищать свои природные и энергетические ресурсы. Об этом заявила исполнительный вице-президент, министр углеводородов Боливарианской Республики Делси Родригес на министерской встрече ОПЕК+, которая проходила в режиме видеоконференции.

Читайте также

Авантюра на Карибах: в чем смысл эскалации напряженности между США и Венесуэлой

Родригес зачитала заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, адресованное генеральному секретарю ОПЕК Хайcаму Аль-Гаису, а также всем странам-членам ОПЕК и ОПЕК +. В заявлении решительно осуждаются "незаконные действия США с целью захватить нефтяные запасы республики с применением военной силы против Венесуэлы и венесуэльского народа".

В обращении к странам-членам ОПЕК и ОПЕК+ подчеркивается, что "Венесуэла будет твердо защищать свои природные и энергетические ресурсы" и не поддастся шантажу и давлению со стороны США. В заявлении содержится предложение поддержать "активное противостояние внешнему давлению".

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.