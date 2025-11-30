AFP: украинцы жалуются на непростые переговоры в США об условиях мира

Согласно источнику агентства в украинской делегации, "процесс идет непросто, поскольку поиск формулировок и решений продолжается"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Переговоры об условиях прекращения украинского конфликта, организованные во Флориде между делегациями США и Украины, проходят непросто, стороны пока не выработали компромиссные формулировки. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в украинской делегации.

"Процесс идет непросто, поскольку поиск формулировок и решений продолжается", - заявил собеседник агентства. Вместе с тем он утверждал, что переговоры идут "конструктивно", и заверил, что "все хотят получить конкретный результат, чтобы иметь предмет для дальнейших переговоров между Соединенными Штатами и Россией".

Другой "высокопоставленный источник" AFP, осведомленный о ходе диалога, сообщил, что американская сторона настаивает на согласовании окончательных формулировок плана, "с которыми она могла бы отправиться в Москву". "Основная проблема связана с формулировками по поводу территорий, поскольку американцы рассматривают себя исключительно как посредников, а не как [поддерживающую Киев] сторону", - заявил он.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство США, в упомянутых консультациях во Флориде с американской стороны, помимо госсекретаря Марко Рубио, принимают участие спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входят, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.