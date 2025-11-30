CNN: США во Флориде ведут жесткие переговоры с Украиной

По сведениям телеканала, обсуждения затрагивают некоторые "наиболее чувствительные вопросы", связанные с мирным урегулированием конфликта

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Переговоры в американском штате Флорида между делегациями США и Украины по разрешению украинского кризиса проходят "жестко, но очень конструктивно". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, обсуждения затрагивают некоторые "наиболее чувствительные вопросы", связанные с мирным урегулированием конфликта. Как утверждают источники CNN, дискуссия "пока идет неплохо".

Как ранее сообщило внешнеполитическое ведомство США, в консультациях во Флориде с американской стороны, помимо госсекретаря Марко Рубио, принимают участие спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.