Трамп подтвердил, что Уиткофф прибудет в Россию в течение недели

Президент США не уточнил, когда именно состоится поездка его спецпосланника

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил 30 ноября, что его спецпосланник Стивен Уиткофф в течение недели посетит Россию.

"В какой-то момент на будущей неделе", - отметил американский лидер, говоря о сроках поездки Уиткоффа. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения.

Трамп ранее заявил, что Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия-1", Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию.