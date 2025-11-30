Трамп сказал, что его заявление о Венесуэле вызвано недружественными шагами

По словам американского президента, власти Боливарианской республики якобы содействовали нелегальной миграции "миллионов людей" в США

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в заявил, что ранее рекомендовал считать воздушное пространство над Венесуэлой закрытым, поскольку Вашингтон не рассматривает эту страну как дружественную.

"Поскольку мы считаем Венесуэлу не слишком дружественной страной", - ответил американский лидер на вопрос журналистов о том, почему 29 ноября он написал в Truth Social, что "все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым". "Не вкладывайте в это никакого смысла", - добавил Трамп, отвечая на вопрос о том, следует ли воспринимать его слова как указание на возможность нанесения военными США ударов по территории Венесуэлы.

Трамп в связи с этим вновь выступил с утверждением, что власти Венесуэлы якобы содействовали нелегальной миграции "миллионов людей" в США. "Многие из этих людей не должны находиться в нашей стране, [они] из тюрем, банд, из числа наркоторговцев. Все эти люди, прибывшие в нашу страну, не должны в ней находиться. Они создают много проблем", - полагает американский лидер. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп в телефонном разговоре заявил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, что если тот не покинет свой пост добровольно, Вашингтон может принять силовые меры.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли свыше 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.