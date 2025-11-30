SIPRI: доходы 100 крупнейших производителей оружия выросли в 2024 на 5,9%

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доход компаний достиг $679 млрд

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Доходы 100 крупнейших компаний - производителей вооружений достигли в прошлом году рекордных $679 млрд, что в реальном исчислении означает рост на 5,9% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в очередном докладе о мировой торговле вооружениями.

В документе отмечается резкий рост совокупных доходов 100 крупнейших производителей вооружений на фоне стремления государств к расширению и быстрой модернизации своих арсеналов. Глобальные доходы от продажи оружия резко увеличились в 2024 году на фоне повышения спроса из-за военных действий на Украине и в секторе Газа, глобальной и региональной геополитической напряженности и постоянного роста военных расходов. Впервые с 2018 года все пять крупнейших оружейных компаний увеличили свои доходы от продажи выпускаемой продукции.

Хотя основная доля пришлась на европейские и американские компании, годовой рост наблюдался во всех регионах мира, представленных в рейтинге топ-100. Единственным исключением стали Азия и Океания, где, как считает SIPRI, проблемы в китайской оборонной промышленности привели к снижению общего регионального показателя. Рост доходов и новых заказов побудил многие оружейные компании расширить производственные линии, нарастить мощности, открыть новые дочерние компании или производить поглощения.

"В прошлом году глобальные доходы от продажи оружия достигли наивысшего уровня из когда-либо зафиксированных SIPRI, поскольку производители воспользовались высоким спросом, - отмечает научный сотрудник Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Лоренцо Скараццато. - Хотя компании наращивают свои производственные мощности, они по-прежнему сталкиваются с рядом проблем, способных повлиять на затраты и сроки поставок".

Производители России

По российскому ОПК у авторов доклада данные оказались только по двум компаниям, входящим в топ-100. "Ростех" и "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) увеличили совокупную выручку от продаж на 23%, до $31,2 млрд, несмотря на международные санкции, вызвавшие дефицит комплектующих. Внутренний спрос оказался достаточным, чтобы компенсировать потерю доходов из-за падения военного экспорта, считают эксперты SIPRI.

Выручка "Ростеха" от продаж вооружений стала больше на 26% в годовом исчислении, достигнув $27,1 млрд. Доля доходов от продажи оружия также выросла с 65% в 2023 году до 70% в 2024 году. Доходы ОСК от продажи оружия в 2024 году увеличились, по оценкам SIPRI, на 6,5% и достигли $4,1 млрд.

Производство российского оружия оставалось на высоком уровне, особенно в области боеприпасов, бронетехники, артиллерии, ракет и БПЛА. SIPRI приводит следующие данные: в 2024 году Россия произвела 1,3 млн 152-мм артиллерийских снарядов по сравнению с 250 тыс. в 2022 году, что на 420% больше. Также сообщается, что производство квазибаллистических ракет 9М723, которыми оснащаются ракетные комплексы "Искандер-М", увеличилось с 250 единиц в 2023 году до 700 в 2024 году.

Компании США и Европы

В 2024 году совокупная выручка от продажи оружия американских компаний, входящих в топ-100, выросла на 3,8%, достигнув $334 млрд. Доходы от продажи оружия увеличили 30 из 39 представленных в рейтинге компаний. Среди них Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics. Между тем, масштабные задержки и перерасход бюджета продолжают тормозить разработку и производство вооружений в рамках ключевых программ США, таких как разработка истребителей F-35, атомных подводных лодок класса "Колумбия" и межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel. Несколько крупнейших производителей вооружений в США столкнулись с перерасходом средств, что усиливает неопределенность относительно сроков поставки и развертывания новых крупных систем вооружения и модернизации существующих.

"Задержки и рост расходов неизбежно повлияют на военное планирование США и их военные расходы, - отмечает научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Сяо Лян. - Это может негативно сказаться на усилиях правительства США по сокращению чрезмерных военных расходов и повышению эффективности бюджета".

Из 26 оружейных компаний, входящих в топ-100 и базирующихся в Европе (за исключением России), 23 показали рост доходов от продажи оружия. Их совокупные доходы увеличились на 13%, до $151 млрд. Этот рост связан со спросом, вызванным конфликтом на Украине и предполагаемой угрозой со стороны России. Чешский холдинг Czechoslovak Group зафиксировал в 2024 году самый резкий процентный рост доходов от продажи оружия среди всех компаний из топ-100 - на 193%, достигнув $3,6 млрд."Компания связывает большую часть своей выручки с Украиной", - отмечается в докладе SIPRI. Так, Czechoslovak Group извлекла выгоду из государственного проекта по поставке Киеву артиллерийских снарядов под названием Czech Ammunition Initiative. После 24 февраля 2022 года Прага выступила с идеей закупки в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет западных государств. В рамках инициативы, к которой, по информации западноевропейских СМИ, присоединились около 20 стран, Киев получил в прошлом году 1,5 млн артиллерийских снарядов.

Украинская компания "Украинская оборонная промышленность", как указывает SIPRI, увеличила в 2024 году свои доходы от продажи оружия на 41%, доведя их до $3 млрд.

Суммарный доход четырех немецких компаний из топ-100 от продаж вооружений вырос на 36%, до $14,9 млрд, в результате роста спроса на наземные системы ПВО, боеприпасы и бронетехнику из-за якобы угрозы со стороны России. "Европейские оружейные компании инвестируют в новые производственные мощности для удовлетворения растущего спроса, - пишет научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Джейд Гиберто Рикар. - Однако поиск поставщиков материалов может стать серьезной проблемой. В частности, зависимость от критически важных минералов, скорее всего, осложнит планы европейского перевооружения".

В качестве примера риска подобной зависимости приводятся европейский концерн Airbus и французская компания Safran, которые до 2022 года удовлетворяли половину потребностей в титане за счет российского импорта, но затем были вынуждены искать новых поставщиков. Более того, в свете китайских экспортных ограничений на критически важные минералы французская компания Thales и немецкая Rheinmetall в 2024 году предупредили о потенциально высоких затратах на реструктуризацию цепочек поставок.

Другие страны и отдельные компании

Азия и Океания оказались единственным регионом, где в 2024 году наблюдалось общее снижение доходов от продажи оружия среди компаний из топ-100: до $130 млрд, что на 1,2% меньше, чем в 2023 году. Однако внутри самого региона ситуация была весьма неоднородной. Региональное снижение обусловлено совокупным 10-процентным уменьшением доходов от продажи оружия среди восьми китайских компаний из топ-100. Наиболее заметным стало сокращение доходов на 31% у основного китайского производителя наземных оружейных систем - корпорации NORINCO.

Между тем доходы от продажи оружия у японских и южнокорейских компаний, входящих в топ-100, напротив, продолжали расти благодаря высокому спросу в Европе, а также на внутреннем рынке. Пять японских компаний увеличили свои совокупные доходы от продажи оружия на 40%, до $13,3 млрд, а четыре производителя из Южной Кореи - на 31%, до $14,1 млрд. Крупнейшая южнокорейская оружейная компания Hanwha Group увеличила в 2024 году доходы от продажи оружия на 42%, причем более половины этой суммы пришлось на экспортные поступления.

Впервые девять компаний из топ-100 оказались из стран Ближнего Востока. Их совокупный доход от продажи оружия составил $31 млрд. Доходы от продажи оружия в регионе выросли на 14%. Три израильские оружейные компании, представленные в рейтинге, увеличили совокупные доходы на 16%, до $16,2 млрд.

"Растущая негативная реакция на действия Израиля в секторе Газа, похоже, мало повлияла на интерес к израильскому оружию, - пишет научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Зубайда Карим. - В 2024 году многие страны продолжили размещать заказы у израильских компаний".

В рейтинг топ-100 в прошлом году вошли пять турецких оружейных компаний. Их совокупный доход от продажи оружия составил $10,1 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее. Впервые в рейтинге представлена компания MKE. Государственный оборонный производитель из ОАЭ, конгломерат EDGE Group заявил о доходах от продажи вооружений за 2024 год в размере $4,7 млрд.

Совокупная выручка от продаж вооружений трех индийских компаний из топ-100 выросла на 8,2%, до $7,5 млрд, благодаря внутренним заказам. Американская компания SpaceX впервые вошла в топ-100 SIPRI. По сравнению с 2023 годом ее выручка более чем удвоилась и достигла $1,8 млрд. Впервые в топ-100 вошла индонезийская компания DEFEND ID. Ее выручка от продаж вооружений возросла на 39% и составила $1,1 млрд за счет консолидации отрасли и увеличения объема внутренних закупок.