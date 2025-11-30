Адмирал Драгоне: НАТО изучает возможность упреждающих ударов по РФ

Принятие такого решения упирается в юридические сложности, сообщил газете Financial Times глава Военного комитета альянса

Редакция сайта ТАСС

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне © REUTERS/ Ciro De Luca

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия России, однако принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей. Об этом сообщил газете Financial Times глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем. Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать, это то, о чем мы думаем", - сказал военачальник. По его словам, альянс мог бы рассмотреть "упреждающие удары" в качестве "оборонительных действий".

Однако, как признал Драгоне, это "выходит за рамки обычного способа мышления или поведения" НАТО. Он пояснил, что сложности касаются "правовых рамок, вопроса юрисдикции", того, кто именно будет совершать подобные действия.

Ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО, "запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса", приступила "к подготовке большой войны с Россией".