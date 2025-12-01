Poll HN: кандидат от LIBRE побеждает на президентских выборах Гондураса

По данным экзитпола, Рикси Монкада набирает 38,06% голосов

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Кандидат от правящей в Гондурасе Партии свободы и перестройки (LIBRE) Рикси Монкада одерживает победу на прошедших в воскресенье в стране президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные экзитпола компании Poll HN, опубликованные на странице партии LIBRE в Х.

Согласно приведенному графику, Монкада набирает 38,06% голосов. На втором месте находится Сальвадор Насралла от правоцентристской Либеральной партии Гондураса с результатом 32,40% голосов. Третье место занимает Насри Асфура от консервативной Национальной партии Гондураса, он набирает 23,38%.

В Гондурасе 30 ноября прошли всеобщие выборы. Помимо главы государства и трех вице-президентов, жители республики выбирали 128 депутатов Национального конгресса (однопалатный парламент), 20 депутатов Центральноамериканского парламента (PARLACEN), а также 298 мэров и 2 168 членов муниципальных советов. Президентские выборы проходят в один тур, победитель определяется простым большинством голосов.