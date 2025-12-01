Эксперт Перейра: Латинской Америке пора сформировать собственный центр силы

По словам профессора Федерального университета Рио-де-Жанейро, в качестве первого шага бразильскому руководству стоит пересмотреть свою посредническую роль в конфликте США и Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Бразилии должны разработать новую внешнеполитическую стратегию, в рамках которой республика вместе с партнерами на континенте сформирует собственный полюс силы в международных отношениях. Такая политика поспособствует укреплению безопасности в регионе, заявил ТАСС профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра.

"Бразилия может сохранить Южную Атлантику как зону мира и безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но для этого необходимо совместно с другими важными <...> игроками разработать новую архитектуру с центром в <...> нашем же регионе. Такие страны, как Мексика и особенно Венесуэла, незаменимы для нее", - отметил он.

По словам эксперта, в качестве первого шага бразильскому руководству стоит пересмотреть свою посредническую роль в конфликте США и Венесуэлы. "Бразильской администрации необходимо занять более твердую и жесткую позицию в отношении кризиса в Карибском бассейне. За заявлениями президента [Бразилии] Луиса Инасиу Лулы да Силвы должны последовать совместные действия вместе с другими латиноамериканскими государствами, такими как Колумбия и Мексика", - добавил Перейра.

"Ситуация с тарифами показала, что нынешнее руководство в Вашингтоне отступает только тогда, когда оно само может серьезно пострадать", - заключил политолог, имея в виду недавнюю отмену значительной части тарифов Белого дома в отношении бразильской продукции.