Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией

Президент Сербии отметил, что "неправильно и легкомысленно", когда оппозиционные политики романтизируют российско-сербские отношения

БЕЛГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отверг обвинения оппозиции в ухудшении отношений с Россией из-за санкций Запада.

"Говорят, что с 1948 года у нас не было более сложной ситуации в отношениях с Россией. И я спрашиваю этих невежд: после Октябрьской революции 1917 года когда у нас вообще были хорошие отношения? <...> При Хрущеве у нас была короткая фаза разрядки, а что в ней было особенно хорошего?", - сказал Вучич в интервью телеканалу TV Informer. Он отметил, что "неправильно и легкомысленно", когда оппозиционные политики романтизируют российско-сербские отношения.

Говоря о своем отношении к России, Вучич подчеркнул, что всегда уважительно относится к "российским друзьям" и их интересам.

Он напомнил, что 2 марта 2022 года объявил о решении Совета национальной безопасности о том, что Сербия поддерживает четыре из 13 пунктов резолюции ООН по Украине - те, которые не вводят санкции против России и не предусматривают конфискацию российской собственности в Сербии. По его словам, кризис на Украине оказывает влияние и на Сербию, которая находится под огромным внешнеполитическим давлением.