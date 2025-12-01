На выборах в Киргизии наблюдатели от СНГ не зафиксировали серьезных нарушений

Отдельные упущения носили технический характер, которые оперативно устраняли участковые комиссии, заявил глава миссии, первый замгенсека Содружества Игорь Петришенко

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала на досрочных выборах в парламент Киргизии, которые состоялись 30 ноября, нарушений, которые могли бы повлиять на их результаты. Об этом заявил глава миссии, первый замгенсека Содружества Игорь Петришенко.

"Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов, миссией выявлены не были", - сказал он, представляя отчет миссии.