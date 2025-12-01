Наблюдатели от СНГ назвали выборы в Киргизии открытыми и конкурентными

По словам первого заместителя генерального секретаря СНГ Игоря Петришенко, гражданам было обеспечено свободное волеизъявление

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы в Жогорку кенеш (однопалатный парламент) Киргизии, состоявшиеся 30 ноября, прошли в соответствии с конституцией республики, были открытыми и конкурентными. Об этом заявил глава миссии, первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.

"Миссия наблюдателей СНГ приходит к выводу о том, что досрочные выборы депутатов Жогорку кенеша Кыргызской Республики 30 ноября 2025 года проведены в полном соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и избирательного законодательства. Были открытыми, справедливыми, конкурентными и соответствующими принципам проведения демократических выборов. Обеспечено свободное волеизъявление граждан", - сказал он, представляя отчет миссии.