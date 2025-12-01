Наблюдатели от ШОС признали выборы в Киргизии прозрачными и демократичными

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань отметила, что миссия не зафиксировала нарушений норм национального законодательства

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала досрочные выборы в Жогорку кенеш (однопалатный парламент) Киргизии, которые состоялись 30 ноября, прозрачными и демократичными. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации Пяо Янфань.

"Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными, - сказала она на пресс-конференции в Бишкеке, представляя отчет миссии.

Замгенсека ШОС добавила, что миссия не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов или оказать влияние на их результат.