Явка на парламентских выборах в Киргизии составила 36,9%

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Киргизии после обработки 100% бюллетеней составила 36,9%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома республики.

По данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней, проголосовали 1 584 446 человек. На парламентских выборах 2021 года явка составила 34,94%.

Порог явки на нынешних выборах не предусмотрен. Они будут признаны состоявшимися независимо от числа проголосовавших.