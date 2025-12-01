РБК-Украина: Вашингтон и Киев еще не согласовали финальный текст мирного плана

По данным агентства, обсуждения во Флориде были сфокусированы на проблемных вопросах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Проект мирного соглашения по украинскому конфликту не удалось окончательно согласовать на прошедших в США переговорах между Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

"Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, которая была согласована [на консультациях] в Женеве, сколько на проблемных вопросах, которые остались. То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед", - заявил собеседник агентства.

РБК-Украина отмечает, что на встрече много внимания было уделено территориальному вопросу. "Процесс поиска потенциальных решений продолжается, но это, конечно, очень сложный вопрос", - сообщил источник.

По данным агентства, делегация Киева также пыталась объяснить, почему украинские власти не хотят отказываться от курса в НАТО. В качестве аргумента, в частности, приводилось закрепление этого курса в конституции. При этом американская делегация, как отметил источник, постоянно давала понять, что необходим компромисс. "Они постоянно говорят: "Хорошо, вы можете быть на 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, если другая сторона говорит "нет", то что мы сделаем?" - рассказал собеседник.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге американского штата Флорида. Со стороны США в них принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.