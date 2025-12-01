Кандидат от Национальной партии лидирует на президентских выборах в Гондурасе

Насри Асфура набрал 40,62% голосов по итогам обработки 34,25% протоколов, сообщила президент Национального избирательного совета Ана Паола Холл

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. Кандидат от консервативной Национальной партии Гондураса Насри Асфура лидирует на состоявшихся 30 ноября в стране президентских выборах, набирая 40,62% по итогам обработки 34,25% протоколов с участков для голосования. Об этом заявила президент Национального избирательного совета Ана Паола Холл на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире местного телевидения.

На втором месте находится Сальвадор Насралла от правоцентристской Либеральной партии с результатом 38,78%. Третье место занимает кандидат от правящей Партии свободы и перестройки Рикси Монкада, набирающая 19,60%.

Президентские выборы в стране проходят в один тур, победитель определяется простым большинством голосов.