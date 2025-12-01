Трамп пошутил, что журналисты не прошли бы проверку умственных способностей

Президент США отметил, что прошел когнитивный тест на отлично

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Лидер США Дональд Трамп, общаясь с представителями прессы на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон после выходных по случаю Дня благодарения, пошутил, что журналисты не смогли бы пройти тест на когнитивные способности. Это следует из видеозаписи, которую Белый дом опубликовал на своем YouTube-канале.

Американский лидер, рассказывая журналистам о прохождении МРТ, заявил: "Это была всего лишь магнитно-резонансная томография. Какой части тела? Это был не мозг, потому что я прошел когнитивный тест, хорошо с ним справился и получил отличную оценку, которую вы бы не смогли получить. Всем до свидания".

Ранее Трамп резко ответил журналистке, задавшей вопрос о материалах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних. Видеокадры, сделанные во время конфликта и опубликованные телеканалом CNN, свидетельствуют, что президент перебил представительницу прессы словами: "Тихо! Тихо, свинка".