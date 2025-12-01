Мэр Нарвы назвала поправки в закон о языке ударом для жителей города

По мнению Катри Райк, грядущие поправки, предполагающие запрет на показ в кинотеатрах фильмов, дублированных на иностранный язык, а также введение штрафов за незнание эстонского языка, могут повысить "напряженность среди русскоязычных жителей"

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Принятие парламентом Эстонии поправок в закон о языке негативно скажется на жителях приграничной с Россией Нарвы, а для части горожан старшего возраста изменения могут стать ударом. Такое мнение выразила мэр города Катри Райк.

"В целом это удар, особенно для людей постарше, именно в обслуживающем секторе. Например, в индустрии красоты. Мы понимаем, что никто не сделает для Нарвы исключений. Но я так же хорошо понимаю, что для людей в этом секторе это очень плохая и очень тяжелая новость", - приводит ее слова портал национального гостелерадио ERR.

По мнению Райк, грядущие поправки могут повысить "напряженность среди русскоязычных жителей". Она отметила, что принятие депутатами законопроекта может стать "в каком-то смысле нетерпимым", несмотря на то, что "в Нарве живут самые терпеливые люди".

По данным портала, население Нарвы составляет около 52 тыс. жителей. Из них лишь порядка 1 тыс. человек считают эстонский родным языком. Всего в Эстонии проживает более 285,8 тыс. русских, что составляет свыше 20% населения.

Ранее ERR сообщил, что парламент Эстонии рассматривает возможность внести в закон о языке поправки, предполагающие запрет на показ в кинотеатрах фильмов, дублированных на иностранный язык, а также введение штрафов за незнание эстонского языка. Предполагается, что после принятия изменений в случае нарушения физические лица должны будут заплатить до 1 280 евро, а юридические - до 9,6 тыс. евро. Кроме того, власти республики планируют ввести плату в размере 50 евро за допуск к языковому экзамену, если его сдают более двух раз. Ожидается, что поправки могут вступить в силу летом 2026 года.