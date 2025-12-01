Депутат Рады Железняк: голосование за бюджет укажет на будущее кабмина Украины

Как отметил политик, в документе все еще много пробелов, включая популистские нормы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Голосов для принятия закона о госбюджете Украины на 2026 год катастрофически не хватает даже в правящей фракции "Слуга народа". Голосование станет проверкой, удержится ли на месте нынешнее украинское правительство, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Парламентарий отметил, что в Раде начинается новая пленарная неделя и она станет "очень показательной". Сегодня, по информации Железняка, в 19:00 (20:00 по московскому времени) будет заседание фракции "Слуга народа" с участием премьера и министров.

"Тема [заседания] "принятие бюджета 2026". <...> Сейчас все рассматривают бюджет как лакмусовую бумажку, удержится ли правительство и как дальше будет работать система. Поэтому голосов на бюджет катастрофически мало. Даже внутри самой "Слуги народа", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Как отметил Железняк, в документе о госбюджете все еще много пробелов, включая популистские нормы, "дыра" по финансированию сектора обороны и огромное количество поправок депутатов, которые правительство проигнорировало. При этом на утверждение госбюджета остаются недели, так как его принятие было одним из "жестких требований" Международного валютного фонда и Евросоюза для выделения Киеву дополнительной финансовой помощи. "Поэтому в этом году принятие бюджета будет одним из самых показательных и сложных процессов. И оно будет далеко не о самом бюджете", - подчеркнул Железняк.

Ранее украинский парламент перенес голосование за закон о госбюджете на 2026 год во втором чтении на 2 декабря, тем самым нарушив сроки, прописанные в законодательстве. Рада должна была проголосовать за госбюджет в первом чтении не позднее 20 ноября, а принять его не позднее 1 декабря. До сих пор текущему созыву парламента удавалось придерживаться этих сроков. Однако сейчас, как отмечают источники издания "Экономическая правда" в парламенте, неофициальной причиной переноса даты голосования стал громкий коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица Украины.