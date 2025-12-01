Свыше 40% опрошенных поляков выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 40% польских граждан выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ после подрыва железнодорожных путей на участке Варшава - Люблин 16 ноября. Как указывают авторы опроса, большинство выступающих за разрыв дипотношений с Россией имеют начальное образование и проживают в небольших городах.

По данным опроса, проведенного исследовательским центром SW Research для газеты Rzeczpospolitа, такую позицию занимают 42,6% респондентов. За сохранение дипотношений с РФ выступили 28,5% участников опроса, а 28,9% признались, что собственного мнения по этому вопросу не имеют.

Опрос проводился 25-26 ноября на территории всей Польши с участием 800 граждан в возрасте старше 18 лет.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. Устроившие, по версии следствия, подрыв путей граждане Украины покинули польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией. Позже польская сторона голословно обвинила в организации подрыва российские спецслужбы.